«Похожа ли я на королеву из прошлого?» Исинбаева показала фото в историческом костюме

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию в историческом костюме.
«Интересно, похожа ли я на какую-нибудь королеву из прошлого?! А может быть на княжну?! Что думаете, мои хорошие? А вообще, мне очень нравятся пышные платья», — подписала снимок Исинбаева.
Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме»
15 лет назад на соревнованиях в Лондоне Исинбаева впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров. 18 августа 2008 года на пекинской Олимпиаде Елена установила мировой рекорд — 5,05 м. С 2016 года Исинбаева является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
Осенью 2020 года Исинбаева входит в состав жюри телепроекта «Ледниковый период». Её оценки нередко вызывают споры среди участников и зрителей шоу.
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