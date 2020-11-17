«Похожа ли я на королеву из прошлого?» Исинбаева показала фото в историческом костюме

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию в историческом костюме.

«Интересно, похожа ли я на какую-нибудь королеву из прошлого?! А может быть на княжну?! Что думаете, мои хорошие? А вообще, мне очень нравятся пышные платья», — подписала снимок Исинбаева.

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме»

15 лет назад на соревнованиях в Лондоне Исинбаева впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров. 18 августа 2008 года на пекинской Олимпиаде Елена установила мировой рекорд — 5,05 м. С 2016 года Исинбаева является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).



Осенью 2020 года Исинбаева входит в состав жюри телепроекта «Ледниковый период». Её оценки нередко вызывают споры среди участников и зрителей шоу.