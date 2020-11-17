Губерниев — о принятии в США «закона Родченкова»: кому невтерпёж, те могут ввести санкции

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал принятие Сенатом США антидопингового закона, названного в честь информатора ВАДА Григория Родченкова.

«Многие звонят и просят прокомментировать… Предлагаю всё же сконцентрироваться на проблемах своей страны, бороться с допингом, нарастить экономические и политические мускулы, заниматься фундаментальной наукой, развивать промышленность и сельское хозяйство, поддерживать малый бизнес, избавиться в конечном счёте от углеводородной иглы и достойно противостоять мировому жандарму…

Кому невтерпёж, те могут ввести санкции против авторов закона, запретить им пользоваться воронежским банком и отключить им всем платёжную систему «Мир»...» — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, «закон Родченкова» даёт возможность привлекать к ответственности людей, которые нарушили антидопинговые правила на международных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Америки. В 2019 году этот закон был одобрен Палатой представителей США, теперь его должен подписать действующий президент Дональд Трамп. Закон даёт возможность правительству Штатов добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.