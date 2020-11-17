Елена Вяльбе — о скандале с Дзюбой: однозначно не провела бы никаких гонений из команды

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе поделилась мнением о скандальной публикации интимного видео с участием нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы. Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи национальной команды.
«Если бы в нашей команде ситуация была один в один как у Артёма Дзюбы, то я однозначно не провела бы никаких гонений из команды. Ребята и девчонки могли бы как-то похихикать, но не более того.
Отстранение его от команды для меня выглядит странным. Он ничего не нарушил в плане спорта. Да, он кумир миллионов, но он такой же, как и все остальные.
Если подобная шумиха могла мешать команде, то не надо пускать ту прессу, которая не может сконцентрироваться на футболе. Кажется, что ему гораздо тяжелее находиться одному, а тебя как бы выпихнули», — рассказала Вяльбе в эфире телеканала «Россия 24».
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