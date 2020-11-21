«Чемпионат» сегодня покажет три матча Осеннего кубка наций по регби

Сегодня, 21 ноября, на Осеннем кубке наций по регби состоятся три матча второго тура. «Чемпионат» покажет их в прямом эфире.
В 15:45 мск начнётся трансляция встречи группы B Италия — Фиджи. В 18:00 стартует показ противостояния квартета A Англия — Ирландия, а завершится игровой день ещё одним матчем группы A — Грузия — Уэльс (начало — в 20:15 мск).
В первом туре Ирландия победила Уэльс — 32:9, а Англия — Грузию — 40:0. В группе B Шотландия одолела Италию со счётом 28:17, а матч Франция — Фиджи был отменён из-за положительных тестов на коронавирус у представителей Океании.
Планировалось, что на турнире выступит сборная Японии, но в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, команда отказалась от участия. Вместо Японии в состав участников розыгрыша вошла Грузия.
Победители групп встретятся в финале Осеннего кубка наций. Турнир завершится 6 декабря.
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