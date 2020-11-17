В Федерации гандбола России назвали состав на женский чемпионат Европы

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу назвал имена спортсменок, которые будут готовиться к участию в чемпионате Европы. Список гандболисток опубликован на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).



Вратари: Галина Габисова, Виктория Калинина (обе — «Ростов-Дон»), Анна Седойкина (ЦСКА);



Левые крайние: Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка»);



Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»);



Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»);



Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе — ЦСКА);



Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Полина Ведехина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»);



Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе — ЦСКА), Карина Сабирова («Астраханочка»).



Ранее стало известно, что Норвежская гандбольная ассоциация уведомила Европейскую федерацию гандбола (ЕГФ), что страна не сможет принять матчи женского чемпионата Европы. Решение было принято за 17 дней до старта турнира.

Основной раунд чемпионата Европы, в который выйдут по три лучше команды каждой из четырех групп, пройдет с 10 по 15 декабря, полуфиналы состоятся 18 декабря, матч за 3-е место и финал запланированы на 20 декабря.