«Есть вопросы. Это ненормально». Юрий Ганус — об одобрении сенатом США «акта Родченкова»

Бывший глава РУСАДА Юрий Ганус отреагировал на так называемый «акт Родченкова», который сегодня, 17 ноября, был одобрен сенатом США.



«Акт Родченкова» является новой реальностью в спортивной среде. Вопросы есть? Конечно, есть. Это нормально? Нет, ненормально. Представим, если дальше Китай примет подобный документ или Германия, или Франция например. Таким образом будет разрушена целостность антидопинговой системы. Это не может не вызывать обеспокоенность, в мире должен быть один регулятор.



Представьте, что любое лицо, которое будет уличено в подобного рода действиях в соответствии с этим актом, пересекая границу Российской Федерации, может быть задержано в любой стране мира по требованию властей США. Об этом стоит задуматься. Считаю, система должна строиться на принципах международного регулирования, международного законодательства. WADA должно быть регулятором и должно определять нормы, правила, принципы», — цитирует Гануса «РБК-Спорт».



Законопроект назван в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, рассказавшего о допинговой схеме, которая, как он заявляет, функционировала в России во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.



«Акт Родченкова» предполагает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Отметим, что подпись в законопроекте должен оставить действующий президент Соединённых Штатов Америки – Дональд Трамп.