Семеня обратится в ЕСПЧ из-за запрета участвовать в турнирах. У неё повышен тестостерон

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня из ЮАР подаст заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с запретом на участие в соревнованиях для спортсменок с повышенным уровнем тестостерона, информирует адвокат Семени Грег Нотт.
«Мы передадим дело в Европейский суд по правам человека. Мы по-прежнему надеемся, что в Международной федерации лёгкой атлетики осознают ошибку и отменят правила, ограничивающие шансы Семени на участие в соревнованиях», — приводит слова Нотта L'Equipe.
Напомним, по правилам, принятым весной 2018 года, для участия в соревнованиях уровень тестостерона легкоатлеток не должен превышать пяти наномоль на литр. В качестве решения спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона предлагалось его снизить до требуемого. Семеня требовала признать правила незаконными, так как они носят дискриминационный характер. Однако апелляцию отклонил сначала Спортивный арбитражный суд (CAS), а затем Федеральный суд Швейцарии.
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