Сундбю не попал в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Мартин Йонсруд Сундбю не вошёл в состав сборной Норвегии на первый этап сезона-2020/2021 Кубка мира. Напомним, состязания начнутся в Руке (Финляндия) в конце ноября.

В мужскую команду вошли: Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Шюр Рёте, Ховард Таугбол и Эрик Вальнес. За женскую сборную выступят: Майкен Фалла, Хелене Фоссесхольм, Ранхильд Хага, Тереза Йохауг, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Хейди Венг, Лотта Венг и Тириль Венг.

36-летний Сундбю — двукратный олимпийский чемпион 2018 года в эстафете и командном спринте, трёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте (2013/2014, 2015/2016, 2016/2017), четырёхкратный чемпион мира.