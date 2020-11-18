Сундбю не попал в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Мартин Йонсруд Сундбю не вошёл в состав сборной Норвегии на первый этап сезона-2020/2021 Кубка мира. Напомним, состязания начнутся в Руке (Финляндия) в конце ноября.
В мужскую команду вошли: Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Шюр Рёте, Ховард Таугбол и Эрик Вальнес. За женскую сборную выступят: Майкен Фалла, Хелене Фоссесхольм, Ранхильд Хага, Тереза Йохауг, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Хейди Венг, Лотта Венг и Тириль Венг.
36-летний Сундбю — двукратный олимпийский чемпион 2018 года в эстафете и командном спринте, трёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте (2013/2014, 2015/2016, 2016/2017), четырёхкратный чемпион мира.
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