Сборную России по бобслею отстранили от участия в этапе Кубка мира в Латвии

Сборная России по бобслею отстранена от участия в первом этапе Кубка мира, который пройдёт с 21 по 22 ноября в Сигулде (Латвия). Директор трассы Дайнис Дукурс сказал, что причиной неучастия российской команды стало заражение трёх спортсменов коронавирусом.

«У трёх российских бобслеистов в результате тестирования был обнаружен коронавирус, фамилии их я не знаю. Повторное тестирование подтвердило результаты первого. Есть правила IBSF (Международной федерации бобслея и скелетона. — Прим. «Чемпионата») по COVID-19, и поэтому российскую команду отстранили от участия в этапе Кубка мира в Сигулде. Теперь бобслеисты, проживающие в Сигулде в одном месте, должны здесь отсидеть несколько дней на карантине.

Россияне нам сказали, что прилетели в Латвию чартером в очень большом самолёте, где каждый пассажир сидел по отдельности. Но затем в интернете появился видеоролик с общим танцем в салоне самолёта, где никто не соблюдал никаких карантинных правил. Это доказывает, что представители России не были до конца честны, отвечая на наши вопросы.

Здесь нет никакой политики. Повторюсь, сборную России отстранили, руководствуясь правилами IBSF», — цитирует его ТАСС.