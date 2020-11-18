«Полная жесть». Призёр ОИ-2008 рассказал об аресте и содержании в белорусской тюрьме

Серебряный призёр Олимпийских игр—2008 в десятиборье белорус Андрей Кравченко, который вышел на свободу после 10-дневного ареста, рассказал о своём задержании в Минске.

«Мы вышли из «Макдоналдса», зашли в машину и попытались отъехать, но тут же подскочили силовики и вытянули нас из автомобиля. Затянули стяжки, начали спрашивать имена, после чего отвели в какой-то дворик. Там стоял омоновец, который довольно адекватно со мной говорил, но потом откуда-то подбежал другой омоновец и со всей силы ударил головой в лицо моего друга Пашу.

Я стоял и смотрел в землю, чуть-чуть приподнял голову и тут же получил такой же удар в висок, после чего он крикнул мне: «Что ты тут делаешь, организм?» Всё это сопровождалось постоянным матом. Я объяснил, что просто вышел из «Макдоналдса». И тогда этот омоновец пригрозил Паше: «Так хочу тебя ударить с левой, чтобы ты сдох, но не буду руки марать». Какая-то необъяснимая жестокость была», — приводит слова Кравченко Tut.by.

Также белорусский спортсмен рассказал, что произошло в РУВД, а затем в тюрьме в Жодино.

«В Жодино нас повели по какому-то коридору с моргающим светом, как в фильме ужасов. Так мы гуськом прошли метров 50-60, после чего нас поставили в полуприсед и заставили приседать. Первый подход был 150 раз. Потом опять поставили в полуприсед. После этого мы пошли в следующий коридор, где заставили делать приседания с выпрыгиваниями. Уже не помню, сколько раз это повторялось, но к этому моменту многие уже просто валялись. Сами понимаете, мне, спортсмену, это было очень тяжело, а многие просто не подготовлены.

Так вот всем сказали положить руки на плечи соседнему человеку. Получается, те, кто ещё мог приседать, должны были ещё и поднимать человека, который уже был не в состоянии встать. На этаж, где нас оформляли, мы должны были ползти на карачках — это самое унизительное.

Когда удалось поесть? Только в понедельник. Где-то в семь часов вечера. Матрасы же дали в среду ночью. Изначально нас было человек по 20 в камере. Затем расселили в камеры по восемь. После этого трое спали на полу, трое на матрасе и двое — на койках, которые были сварены из железных уголков и листов. Это была полная жесть. Две ночи я вообще не спал. На восьмерых нам давали четыре кружки чая. Постоянно был включён свет. С шести до десяти вечера можно было только стоять или сидеть на лавке. В четверг нам дали полотенца, простыни. Знаю, что передавали посылку, но мне её не отдали. Поэтому 10 дней был в одних и тех же вещах. Помыться первый раз вывели в пятницу, но сделать это не смог, так как не было сменных вещей.

Узнавали ли сокамерники? Да, многие узнавали. Хотел бы также отметить, что сидеть доводилось с отличными людьми. Со мной были педагоги, менеджеры, инженеры, художники. Самые достойные люди страны. Как говорится, если хочешь увидеть лучших людей — иди в тюрьму», — сказал Кравченко.