МИД РФ прокомментировал принятие в США «закона Родченкова»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие сенатом США антидопингового закона, названного в честь информатора ВАДА Григория Родченкова.
«Таким образом Вашингтон вновь определил себя главным третейским судьёй, на этот раз всего мирового спорта, опять противопоставил экстерриториальные применения своего законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмам.
И не приходится сомневаться, что при принятии решений о его применении американцы будут руководствоваться преимущественно политическими мотивами. Мы всё уже знаем и видели много раз», — цитирует Захарову «Р-Спорт».
Напомним, «закон Родченкова» даёт возможность привлекать к ответственности людей, которые нарушили антидопинговые правила на международных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Америки. В 2019 году этот закон был одобрен палатой представителей США, теперь его должен подписать действующий президент Дональд Трамп. Закон даёт возможность правительству Штатов добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.
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