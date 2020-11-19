Юрий Бородавко: вероятность ложноположительного теста в сборной России очень велика

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о специфике предстоящих этапов Кубка мира в связи с пандемией коронавируса.

«Соревнования будут проходить без зрителей. За три дня до старта все команды пройдут тесты на коронавирус. Хочу отметить, что с точки зрения организации биатлон пошёл более правильным путем, проводя сдвоенные этапы. В этом случае нет необходимости в дополнительных перелётах и ненужных контактах с людьми в аэропортах.



Нам сказали, что во время соревнований, если будет сдан положительный тест, даже оказавшийся потом ложным, то всю сборную закроют и не допустят до старта. На мой взгляд, это неправильно. У нас большая команда, и вероятность того, что у кого-то может быть ложноположительный тест, очень велика.



Как часто необходимо проходить тесты? При въезде в страну и за три дня до старта. В случае положительного результата через двое-трое суток берут повторный анализ. При этом все тесты нашей команды оплачивает Федерация лыжных гонок России», — цитирует Бородавко официальный сайт ОКР.

Розыгрыш Кубка мира стартует 27 ноября в Руке (Финляндия).