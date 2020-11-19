Юрий Бородавко назвал лыжников, которым не нужно проходить отбор на Кубок мира

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о подготовке подопечных к Кубку мира.



«Сейчас лыжники находятся на общем сборе в Финляндии. Наша группа приехала сюда 28 октября. До этого мы тренировались в австрийском Рамзау. Тренерский штаб выработал определённые критерии отбора, но они не коснутся тех, у кого есть «бронь» по итогам прошлого сезона. У ребят её имеют Александр Большунов, Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, у женщин – Наталья Непряева.



Подтвердился первый этап в финской Руке. Он будет 27-29 ноября. Следующие соревнования пройдут уже в Давосе, где, возможно, состоится и отменённый этап в Лиллехаммере.



Начиная с летнего периода у нас всё шло по намеченному плану. Сейчас спортсмены находятся на том же функциональном уровне, как и в прошлом году», — цитирует Бородавко официальный сайт ОКР.



Тренер также рассказал об основных задачах на сезон.



«Мы работаем с прицелом на чемпионат мира 2021 года в Оберстдорфе. Остальные старты будем рассматривать как второстепенные», — сказал Бородавко.