Дарья Клишина: не упустите свою осень
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала новое фото на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке спортсменка позирует на фоне гор.
«Ноябрь радует тёплыми денёчками! Не упустите свою осень», — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.
Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).
Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.
Дарья Клишина показала солнечное фото в купальнике
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