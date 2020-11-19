Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Дарья Клишина: не упустите свою осень

Дарья Клишина: не упустите свою осень
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала новое фото на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке спортсменка позирует на фоне гор.

«Ноябрь радует тёплыми денёчками! Не упустите свою осень», — подписала она фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).

Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.

Дарья Клишина показала солнечное фото в купальнике
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020