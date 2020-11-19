Клебо — о сезоне-2020/2021: не буду рисковать и подвергать опасности себя и других

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился планами на сезон-2020/2021.



«Наиболее подходящий и лучший план на этот сезон — не иметь планов. Размышляя о сезоне, пришёл к выводу, что не буду тратить силы и энергию на отменённые и перенесённые гонки. Буду стартовать в тех гонках, в которых будет, на мой взгляд, участвовать разумно. С таким подходом в ходе сезона у меня впервые в карьере может появиться возможность выбраться на выходные на дачу или же покататься на горных лыжах.



Опять-таки, всё зависит от ситуации с коронавирусом. Не хочу подвергать опасности ни себя, ни других. Рисковать не буду. В случае чего, можно изолироваться в условиях высоты и тренироваться прямо в квартире», — цитирует Клебо Aftenposten.