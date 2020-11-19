Россиянин Мшвидобадзе одолел соотечественника Абуладзе в финале чемпионата Европы по дзюдо
Россиянин Роберт Мшвидобадзе стал чемпионом Европы по дзюдо в весовой категории до 60 кг. В финале соревнований 31-летний спортсмен победил другого представителя России — Яго Абуладзе.
Бронзовые медали — у испанца Франсиско Гарригоса и бельгийца Йорре Ферстрэтена.
Таким образом, Мшвидобадзе стал двукратным чемпионом Европы по дзюдо. Первую золотую медаль он завоевал на континентальном первенстве в 2017 году. Роберт — серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
Чемпионат Европы по дзюдо 2020 года проходит в Праге. Соревнования стартовали сегодня, 19 ноября, и завершатся в воскресенье, 21 ноября.
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