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Россиянин Мшвидобадзе одолел соотечественника Абуладзе в финале чемпионата Европы по дзюдо

Россиянин Мшвидобадзе одолел соотечественника Абуладзе в финале чемпионата Европы по дзюдо
Другие / Борьба 0

Россиянин Роберт Мшвидобадзе стал чемпионом Европы по дзюдо в весовой категории до 60 кг. В финале соревнований 31-летний спортсмен победил другого представителя России — Яго Абуладзе.

Бронзовые медали — у испанца Франсиско Гарригоса и бельгийца Йорре Ферстрэтена.

Таким образом, Мшвидобадзе стал двукратным чемпионом Европы по дзюдо. Первую золотую медаль он завоевал на континентальном первенстве в 2017 году. Роберт — серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.

Чемпионат Европы по дзюдо 2020 года проходит в Праге. Соревнования стартовали сегодня, 19 ноября, и завершатся в воскресенье, 21 ноября.

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