Россиянин Мшвидобадзе одолел соотечественника Абуладзе в финале чемпионата Европы по дзюдо

Россиянин Роберт Мшвидобадзе стал чемпионом Европы по дзюдо в весовой категории до 60 кг. В финале соревнований 31-летний спортсмен победил другого представителя России — Яго Абуладзе.



Бронзовые медали — у испанца Франсиско Гарригоса и бельгийца Йорре Ферстрэтена.



Таким образом, Мшвидобадзе стал двукратным чемпионом Европы по дзюдо. Первую золотую медаль он завоевал на континентальном первенстве в 2017 году. Роберт — серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.



Чемпионат Европы по дзюдо 2020 года проходит в Праге. Соревнования стартовали сегодня, 19 ноября, и завершатся в воскресенье, 21 ноября.