«Ростов-Дон» обыграл «Бухарест» в Лиге чемпионов

«Ростов-Дон» на выезде со счётом 27:22 одержал победу в матче третьего перенесённого тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов с румынским «Бухарестом».



Самой результативной в составе российской команды стала Анна Вяхирева, забившая 5 мячей. По 4 мяча на счету Виктории Борщенко, Юлии Манагаровой и Грас Заади. 3 мяча на счету Кристины Кожокарь.



Российская команда одержала шестую победу в семи матчах турнира и один раз сыграла вничью. В результате победы «Ростов-Дон» сместил «Бухарест» с первого места в группе. На счету российских гандболисток 13 очков, у румынской команды — 11.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа А. Третий тур



«Бухарест» (Румыния) – «Ростов-Дон» (Россия) – 22:27 (10:16)