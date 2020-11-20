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Клебо назвал гонки, в которых сможет претендовать на медали чемпионата мира 2021 года

Клебо назвал гонки, в которых сможет претендовать на медали чемпионата мира 2021 года
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, в каких дисциплинах он планирует побороться за медали на чемпионате мира 2021 года.

«Если не брать во внимание спринты, то на чемпионате мира 2021 года выглядят привлекательно скиатлон и марафон.

Скиатлон мне вполне подходит, но и в марафоне я не списываю себя со счетов. Если к тому времени мне удастся выйти на пик формы, я смогу участвовать во многих дистанционных гонках. На данный момент я далёк лишь от стартов на 15 км», — цитирует Клебо Aftenposten.

Мировое первенство по лыжным гонкам 2021 года пройдёт в Оберсдорфе (Германия). Соревнования пройдут с 23 февраля по 7 марта.

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