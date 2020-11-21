Исинбаева — о заминке на совещании с Путиным: в тот момент случился какой-то коллапс

Двукратная олимпийская чемпионка, автор 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева объяснила, почему запнулась, говоря о задачах массового спорта на заседании совета по развитию физкультуры и спорта, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Исинбаева долго перебирала слова, уточняя, чьей именно задачей является развитие студенческого спорта в стране.



«Выступать перед президентом страны – это не смешно, а очень ответственно. Просто в тот момент, когда я говорила о студенческом спорте, немного запуталась, чья это была задача и цель. Я должна была сказать Владимиру Владимировичу, что это его задача, но понимала, что вопрос решает изначально не он, а весь коллектив, включая Министерство образования и Ассоциацию студенческих спортивных клубов России, где я являюсь председателем. Мне надо было сказать одну фразу о том, что вовлечение студентов в спорт – наша общая задача, но именно в этот момент случился какой-то коллапс, я просто выпала на мгновение. Все мы люди, случиться может всякое, тем более, когда ты выступаешь перед президентом», — приводит слова Исинбаевой «Собеседник».

Исинбаева на совещании с Путиным запуталась, говоря о задачах массового спорта