Чемпионку мира по фристайлу из Беларуси исключили из сборной за поддержку протестов

Чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую исключили из сборной команды Беларуси за выступления против президента страны Александра Лукашенко.

«Сложно смолчать, закрыть глаза на происходящее, поэтому даже не раздумывала. Последствия, естественно, были предсказуемы. Но эта та ситуация, в которой нужно показывать человеческие качества. Да, меня фактически исключили из сборной из-за того, что открыто поддержала протесты. Но сейчас я ни о чем не жалею, потому что чистая совесть всегда важнее», — заявила Романовская «РБК-Спорт».

Также стало известно, что главного тренера сборной Беларуси по фристайлу Николая Козеко лишили президентской стипендии.

24-летняя фристайлистка стала чемпионкой мира в 2019 году, является также многократной призёркой этапов Кубка мира.