Дочь главы Минобороны РФ Шойгу — единственный кандидат на пост главы Федерации триатлона

Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу является единственным кандидатом на пост президента Федерации триатлона России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.



Действующий глава Федерации Пётр Иванов ранее сообщил, что не будет переизбираться на пост президента по причине того, что претендует на аналогичную должность во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).



«Главная моя задача — использовать опыт, полученный в организации спортивных мероприятий, для улучшения и развития триатлона на территории Российской Федерации», — заявила Шойгу.



29-летняя Ксения Шойгу — дочь главы Министерства обороны России Сергея Шойгу.



Отчётно-выборная конференция Федерации триатлона России состоится 5 декабря.