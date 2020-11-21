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Климент Колесников проплыл 100 м на спине быстрее мирового рекорда

Климент Колесников проплыл 100 м на спине быстрее мирового рекорда
Другие / Водные виды спорта 0

Россиянин Климент Колесников быстрее рекорда мира проплыл 100 м на спине в составе мужской комбинированной эстафеты 4х100 м на этапе Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште.

20-летний Колесников преодолел дистанцию за 48,58 секунды. Ранее россиянин уже владел мировым рекордом на этой дистанции — в 2017 году на Кубке Сальникова он проплыл 100 м на спине за 48,90 секунды. Позднее достижение Колесникова побил китаец Сюй Цзяюй (48,88).

Колесников — двукратный чемпион мира на короткой воде, в его активе также три золотые награды чемпионатов Европы и 10 побед на чемпионатах Европы на короткой воде.

Международная федерация плавания (FINA) ратифицирует рекорды ISL только в том случае, когда признает соревнования соответствующими всем пунктам регламента организации.

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