«Говорят, на этом фото точно похожи». Елена Исинбаева вновь сравнила себя с Ириной Шейк

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева вновь сравнила себя с известной супермоделью и актрисой Ириной Шейк. Титулованная спортсменка разместила их фотографии и предложила подписчикам оценить сходство. Ранее Елена уже публиковала пост по этой теме.

«Говорят, на этом фото точно похожи. Долго думала, выкладывать или нет?! И вот решилась. Ну что?! На ваш взгляд, у нас с Ириной есть общие черты? Если нет, то кто по вашему мнению на меня похожа?» — написала Исинбаева в своём «инстаграме».

Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева – член МОК.