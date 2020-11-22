«Говорят, на этом фото точно похожи». Елена Исинбаева вновь сравнила себя с Ириной Шейк

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева вновь сравнила себя с известной супермоделью и актрисой Ириной Шейк. Титулованная спортсменка разместила их фотографии и предложила подписчикам оценить сходство. Ранее Елена уже публиковала пост по этой теме.
«Говорят, на этом фото точно похожи. Долго думала, выкладывать или нет?! И вот решилась. Ну что?! На ваш взгляд, у нас с Ириной есть общие черты? Если нет, то кто по вашему мнению на меня похожа?» — написала Исинбаева в своём «инстаграме».
Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева – член МОК.
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