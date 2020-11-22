Национальная премия «Яхтсмен России 2020» пройдёт в онлайне

Национальная премия Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) «Яхтсмен России» в этом году пройдёт в режиме онлайн, сообщает пресс-служба организации.



«К сожалению, мы пока не можем полноценно проводить массовые мероприятия. Но это не значит, что мы не отметим спортсменов, которые отличилось в этом, пусть и таком урезанном, году. Приглашаем всех членов нашей общественной организации подавать заявки и активно участвовать в голосовании за лучших яхтсмена и яхтсменку России», — сообщил президент ВФПС Сергей Джиенбаев.



19 ноября начинается сбор заявок и процесс выдвижения номинантов национальной премии «Яхтсмен России 2020», он продлится до 26 ноября. Подать заявку на выдвижение номинантов могут зарегистрированные члены ВФПС по ссылке.

Приглашаем всех принять участие в выдвижении кандидатов, а затем в общественном голосовании по двум главным номинациям – «Лучший яхтсмен России» и «Лучшая яхтсменка России».



Напомним, жюри в проекте не предусмотрено, проголосовать на специальной странице премии за выбранного кандидата сможет любой член ВФПС.



Попечительский совет федерации и ключевые партнеры премии ВФПС «Яхтсмен России» также имеют возможность отметить специальными номинациями организаторов регат, крупные проекты и заметные парусные события.



С 28 ноября на специальной странице сайта федерации будет запущен процесс общественного голосования. Не забудьте проверить, оплачено ли ваше членство в ВФПС. К голосованию будут допущены только действительные члены главной общественной организации яхтсменов Российской Федерации.