Александр Большунов стал третьим в контрольной гонке на 15 км, Сергей Устюгов — 30-м

На сборе в Муонио (Финляндия) мужская сборная России по лыжным гонкам провела контрольную гонку на 15 км коньковым ходом. В старте приняли участие и спортсмены из других команд. Первое место занял Андрей Мельниченко. Вторым стал Алексей Червоткин, третьим — действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов.

Двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки «Тур де Ски»-2016/2017 Сергей Устюгов продемонстрировал 30-й результат.

Лыжные гонки. Контрольный старт. Мужчины. 15 км коньковым ходом. Муонио, Финляндия

1. Андрей Мельниченко — 33.04,4.

2. Алексей Червоткин — 33.04,6.

3. Александр Большунов — 33.05,4.

4. Иван Якимушкин — 33.17,3.

5. Артём Николаев — 33.39,6...

30. Сергей Устюгов — 34.54,6.