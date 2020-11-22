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Александр Большунов стал третьим в контрольной гонке на 15 км, Сергей Устюгов — 30-м

Александр Большунов стал третьим в контрольной гонке на 15 км, Сергей Устюгов — 30-м
Другие / Лыжный спорт 0

На сборе в Муонио (Финляндия) мужская сборная России по лыжным гонкам провела контрольную гонку на 15 км коньковым ходом. В старте приняли участие и спортсмены из других команд. Первое место занял Андрей Мельниченко. Вторым стал Алексей Червоткин, третьим — действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов.

Двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки «Тур де Ски»-2016/2017 Сергей Устюгов продемонстрировал 30-й результат.

Лыжные гонки. Контрольный старт. Мужчины. 15 км коньковым ходом. Муонио, Финляндия

1. Андрей Мельниченко — 33.04,4.
2. Алексей Червоткин — 33.04,6.
3. Александр Большунов — 33.05,4.
4. Иван Якимушкин — 33.17,3.
5. Артём Николаев — 33.39,6...
30. Сергей Устюгов — 34.54,6.

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