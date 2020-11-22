Матч ЦСКА в гандбольной Лиге чемпионов перенесён из-за коронавируса

Матч женской гандбольной Лиги чемпионов между хорватской «Подравкой» и ЦСКА (Москва) перенесён на более поздний срок, сообщает официальный сайт российского клуба. Причина – выявленный случай коронавируса в стане хорватского клуба. Матч должен был состояться сегодня, 22 ноября, в Копривнице (Хорватия).



«Во время предматчевого технического совещания хорватский клуб уведомил красно-синих, что накануне вечером у одного из игроков «Подравки» была диагностирована повышенная температура и явные синдромы заболевания. После прохождения утреннего экспресс-теста опасения подтвердились. Министерство здравоохранения Хорватии вынесло вердикт, не позволяющий провести матч с участием «Подравки» и ЦСКА. Все остальные члены хорватской команды отправляются на двухнедельный карантин начиная с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Ранее из-за коронавируса не состоялся домашний матч ЦСКА с «Подравкой».