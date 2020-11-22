Сергей Устюгов не вошёл в состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определил состав команды на первый этап Кубка мира, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 27 по 29 ноября. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме».
В состав мужской команды вошли действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев.
В состав не попал двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки «Тур де Ски»-2016/2017 Сергей Устюгов. Сегодня, 22 ноября, он занял лишь 30-е место в контрольной гонке на 15 км коньковым ходом на сборе в Муонио (Финляндия).
В заявку женской команды включены Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова.
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