Вяльбе объяснила отсутствие Устюгова в заявке сборной России на первый этап Кубка мира

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала отсутствие Сергея Устюгова в составе сборной России на стартовый этап Кубка мира, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 27 по 29 ноября.

«Сергей не попал в состав по состоянию здоровья, у него недомогание. Если будет в хорошей форме, то начнёт выступать с Давоса. Команда подходит к первому старту в рабочем состоянии, все рвутся на лыжню. Мне кажется, что отборы прошли хорошо. До первой гонки осталось немного, посмотрим», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

В состав мужской команды вошли действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев.