Гимнастка Солдатова сделала селфи в лифте. Фото

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка, одетая в стильный бежевый наряд, сделала селфи в лифте.

«Вообще не важно, как ты выглядишь, точнее, какой ты родилась. Ваша внутренняя сила — вот что действительно важно! Это не очередная «суперцитатка». Это мои наблюдения», — подписала она фотографии.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).