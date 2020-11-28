«Чемпионат» сегодня покажет матчи третьего тура Осеннего кубка наций по регби

Сегодня, 28 ноября, на Осеннем кубке наций по регби состоятся два матча заключительного тура группового этапа. «Чемпионат» покажет их в прямом эфире.
В 19:00 стартует показ противостояния квартета A Уэльс — Англия, а завершится игровой день матчем группы B — Франция — Италия (начало — в 23:10 мск). Матч группы B Шотландия — Фиджи отменён из-за положительных тестов на коронавирус у представителей Океании.
В группе A после двух туров лидирует сборная Англии, одержавшая две победы. По одному выигрышу у команд Ирландии и Уэльса. Нет побед пока у сборной Грузии, которая заменила на турнире сборную Японии.
В группе B лидирует Шотландия (две победы в трёх матчах), на втором месте — Франция (две победы в двух матчах), на третьем — Италия (одна победа в двух матчах). Сборная Фиджи получила три технических поражения.
Победители групп встретятся в финале Осеннего кубка наций. Турнир завершится 6 декабря.
- 28 ноября 2020
-
09:00
-
00:46
-
00:01
- 27 ноября 2020
-
22:51
-
22:40
-
21:15
-
20:34
-
20:16
-
20:02
-
19:39
-
19:06
-
18:46
-
18:28
-
18:14
-
17:54
-
17:02
-
16:58
-
16:52
-
16:08
-
15:56
-
15:46
-
15:36
-
15:25
-
15:12
-
14:56
-
14:48
-
13:29
-
13:06
-
12:26
-
12:03
-
11:22
-
00:47
- 26 ноября 2020
-
21:52
-
19:21
-
19:15