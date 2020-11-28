«Чемпионат» сегодня покажет матчи третьего тура Осеннего кубка наций по регби

Сегодня, 28 ноября, на Осеннем кубке наций по регби состоятся два матча заключительного тура группового этапа. «Чемпионат» покажет их в прямом эфире.

В 19:00 стартует показ противостояния квартета A Уэльс — Англия, а завершится игровой день матчем группы B — Франция — Италия (начало — в 23:10 мск). Матч группы B Шотландия — Фиджи отменён из-за положительных тестов на коронавирус у представителей Океании.

В группе A после двух туров лидирует сборная Англии, одержавшая две победы. По одному выигрышу у команд Ирландии и Уэльса. Нет побед пока у сборной Грузии, которая заменила на турнире сборную Японии.

В группе B лидирует Шотландия (две победы в трёх матчах), на втором месте — Франция (две победы в двух матчах), на третьем — Италия (одна победа в двух матчах). Сборная Фиджи получила три технических поражения.

Победители групп встретятся в финале Осеннего кубка наций. Турнир завершится 6 декабря.