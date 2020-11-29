Трансляция матча Ирландия — Грузия на Осеннем кубке наций по регби

Сегодня, 29 ноября, на Осеннем кубке наций по регби состоится заключительный матч группового этапа. На поле стадиона в Дублине (Ирландия) выйдут команды Ирландии и Грузии.



«Чемпионат» покажет матч в прямом эфире. Начало запланировано на 17:00 мск.

В результате жеребьёвки в группу A попали сборные Англии, Грузии, Ирландии и Уэльса. В группе B выступают команды Фиджи, Франции, Италии и Шотландии. Победители групп встретятся в финале Осеннего кубка наций.

В первом туре Ирландия обыграла Уэльс со счётом 32:9, а Грузия проиграла Англии — 0:40. Во втором туре Ирландия уступила Англии — 7:18, а Грузия проиграла Уэльсу — 0:18.

Планировалось, что на турнире выступит сборная Японии, но в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, команда отказалась от участия. Вместо Японии в состав участников розыгрыша вошла Грузия.