Трансляция матча Ирландия — Грузия на Осеннем кубке наций по регби

Сегодня, 29 ноября, на Осеннем кубке наций по регби состоится заключительный матч группового этапа. На поле стадиона в Дублине (Ирландия) выйдут команды Ирландии и Грузии.
«Чемпионат» покажет матч в прямом эфире. Начало запланировано на 17:00 мск.
В результате жеребьёвки в группу A попали сборные Англии, Грузии, Ирландии и Уэльса. В группе B выступают команды Фиджи, Франции, Италии и Шотландии. Победители групп встретятся в финале Осеннего кубка наций.
В первом туре Ирландия обыграла Уэльс со счётом 32:9, а Грузия проиграла Англии — 0:40. Во втором туре Ирландия уступила Англии — 7:18, а Грузия проиграла Уэльсу — 0:18.
Планировалось, что на турнире выступит сборная Японии, но в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, команда отказалась от участия. Вместо Японии в состав участников розыгрыша вошла Грузия.
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