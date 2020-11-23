Юлия Ефимова показала стильные фото в шляпе

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала три новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка, одетая в эффектный чёрный костюм, позирует на фоне осенних листьев, на голове у неё шляпа.

«Осень. 1, 2 или 3?» — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.