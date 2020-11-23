Сборная Швеции назвала, кто из лыжников стартует на первом этапе Кубка мира в Руке
Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира сезона-2020/2021, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 27 по 29 ноября. Об этом сообщается на официальной странице сборной Швеции в «Инстаграме».
Женщины: Эмма Рибом, Анна Дювик, Майя Дальквист, Моа Лундгрен, Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг.
Мужчины: Йохан Хаггстрем, Оскар Свенссон, Маркус Грате, Аксель Экстрем, Вильям Поромяа.
В состав шведской команды на стартовый этап Кубка мира Калле Халварссон и Йенс Бурман, но они продолжают тренировки.
В Руке лыжники проведут три гонки. 27 ноября Кубок мира стартует спринтом классическим стилем. Затем лыжники пробегут индивидуальную гонку классическим стилем и гонку преследования свободным стилем.
Сергей Устюгов не вошёл в состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам
- 23 ноября 2020
-
17:40
-
17:24
-
16:40
-
14:31
-
10:34
-
09:09
- 22 ноября 2020
-
23:52
-
17:05
-
16:36
-
16:31
-
15:21
-
14:54
-
13:23
-
12:50
-
11:54
-
11:11
-
09:51
-
09:00
- 21 ноября 2020
-
20:25
-
19:17
-
15:32
-
15:03
-
12:19
-
09:00
-
00:41
-
00:06
- 20 ноября 2020
-
18:58
-
13:39
-
11:36
-
10:30
-
00:37
- 19 ноября 2020
-
23:01
-
22:05
-
21:16
-
20:16
Партнерский контент