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Сборная Швеции назвала, кто из лыжников стартует на первом этапе Кубка мира в Руке

Сборная Швеции назвала, кто из лыжников стартует на первом этапе Кубка мира в Руке
Другие / Лыжный спорт 0

Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира сезона-2020/2021, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 27 по 29 ноября. Об этом сообщается на официальной странице сборной Швеции в «Инстаграме».

Женщины: Эмма Рибом, Анна Дювик, Майя Дальквист, Моа Лундгрен, Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг.

Мужчины: Йохан Хаггстрем, Оскар Свенссон, Маркус Грате, Аксель Экстрем, Вильям Поромяа.

В состав шведской команды на стартовый этап Кубка мира Калле Халварссон и Йенс Бурман, но они продолжают тренировки.

В Руке лыжники проведут три гонки. 27 ноября Кубок мира стартует спринтом классическим стилем. Затем лыжники пробегут индивидуальную гонку классическим стилем и гонку преследования свободным стилем.

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