Гандболист Константин Игропуло завершил карьеру

Российский гандболист Константин Игропуло объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Не знаю, какой сегодня день недели, число месяца или даже время года – всё стало абсолютно неважным, когда я перестал играть в гандбол.

Скажу честно, я не хочу заканчивать карьеру, но моё здоровье не позволяет продолжать заниматься профессиональным спортом. Сегодня я открыто решил сказать вам о том, что это конец. Я не хочу лицемерить, говоря о том, что мне легко мириться с этим фактом. Но решение принято, я больше не буду пытаться играть.

Да, для обычной жизни у меня есть пара ног. Но для гандбола их больше нет. Мне удалось прийти в себя после моей первой в карьере травмы и несмотря на фатальные прогнозы, восстановить колено. Но это был не счастливый конец – появились проблемы с хрящами, которые распространились на другие суставы. Боли, которые я испытывал в последнее время, стали просто невыносимыми", — написал в сообщении поклонникам Игропуло.

За карьеру Константин Игропуло успел выступить за ставропольский «Виктор», «Чеховских медведей», «Панеллиниос» из Греции, «Барселону» из Испании, немецкий «Фюксе Берлин», датский «Колдинг» и польскую «Вислу». Игропуло — четырёхкратный чемпион России в составе «Чеховских медведей», а также победитель Лиги чемпионов-2011 в составе «Барселоны».