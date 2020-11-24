Елена Исинбаева решила выйти из набсовета РУСАДА из-за нового кодекса ВАДА

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева решила выйти из наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с принятием обновлённого кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Сегодня на заседании наблюдательного совета Елена Исинбаева и Андрей Строкин заявили о намерении выйти из его состава с 1 января 2021 года в связи со вступлением в силу обновлённого Всемирного антидопингового кодекса и содержащимися в нём новыми требованиями. Мы единодушно поддерживаем наших коллег.
С учётом этого, а также того факта, что мандат нынешнего наблюдательного совета истекает уже в марте 2021 года, мы пришли к выводу о целесообразности досрочного прекращения полномочий и остальных членов действующего наблюдательного совета РУСАДА и его формирования в обновлённом полноценном составе. Соответствующие обращения мы направим в адрес общего собрания членов РУСАДА, полномочного принимать такие решения в соответствии с уставом организации. Мы с уважением относимся к требованиям положений Всемирного антидопингового кодекса и со своей стороны сделаем всё, чтобы независимость антидопинговой деятельности РУСАДА под сомнение не ставилась», — сказал председатель набсовета РУСАДА Александр Ивлев.
- 24 ноября 2020
-
14:18
-
10:56
-
10:11
-
09:57
- 23 ноября 2020
-
19:00
-
18:49
-
18:33
-
17:40
-
17:24
-
16:40
-
14:31
-
10:34
-
09:09
- 22 ноября 2020
-
23:52
-
17:05
-
16:36
-
16:31
-
15:21
-
14:54
-
13:23
-
12:50
-
11:54
-
11:11
-
09:51
-
09:00
- 21 ноября 2020
-
20:25
-
19:17
-
15:32
-
15:03
-
12:19
-
09:00
-
00:41
-
00:06
- 20 ноября 2020
-
18:58
-
13:39