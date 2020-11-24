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Илья Черноусов дебютирует за национальную команду Швейцарии на этапе Кубка мира в Давосе

Илья Черноусов дебютирует за национальную команду Швейцарии на этапе Кубка мира в Давосе
Другие / Лыжный спорт 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи 2014 года Илья Черноусов примерно через неделю получит швейцарский паспорт и сможет выступить на этапе Кубка мира в Давосе. Спортсмен планирует пробежать и несколько гонок за марафонскую команду BSV IBEX в Visma Ski Classics, чтобы принять участие в составе национальной команды Швейцарии на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

«Приятно видеть Илью в нашей команде. Он станет источником вдохновения для наших молодых спортсменов. Илья сказал мне, что этой зимой будет участвовать в Кубке мира, который начнётся в Давосе в декабре.

Он получит швейцарский паспорт примерно через неделю. Он хочет участвовать и в составе национальной команды Швейцарии на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году», — приводит слова менеджера TEAM BSV IBEX Pro Маркуса Вальзера официальный сайт турнира.

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