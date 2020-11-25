«Стабильные отношения». Чемпион мира Шубенков показал фото в кровати с PlayStation 5

Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике Сергей Шубенков опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Шубенков лежит в кровати, рядом с ним — консоль нового поколения PlayStation 5.

«Длительные и стабильные семейные отношения», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Сергея Шубенкова.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Аня в курсе?»

«Молния! Шубенков завёл любовницу!»

«Ох уж эти мужчины».

30-летний Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,92 с). Единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.