«Стабильные отношения». Чемпион мира Шубенков показал фото в кровати с PlayStation 5
Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике Сергей Шубенков опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Шубенков лежит в кровати, рядом с ним — консоль нового поколения PlayStation 5.
«Длительные и стабильные семейные отношения», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Сергея Шубенкова.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Аня в курсе?»
«Молния! Шубенков завёл любовницу!»
«Ох уж эти мужчины».
30-летний Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,92 с). Единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.
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