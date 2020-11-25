Вяльбе: главное, чтобы Устюгов не остался без «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала отсутствие Сергея Устюгова в составе сборной России на стартовый этап Кубка мира, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 27 по 29 ноября. Ранее стало известно, что спортсмен пропустит соревнования из-за болезни.

«За неделю до контрольных стартов Сергей себя плохо чувствовал, мы с ним много переписывались. Говорил, что температура была невысокая, к вечеру болела голова, давление поднималось. Я шутила, говорила: «Серёг, ты стареешь». Но какое-то недомогание было, возможно, это его морально убило.

Главное, чтобы не получилось так, чтобы он остался без «Тур де Ски». Это было бы совсем плачевно и для Сергея, и для команды в целом», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

В состав мужской команды вошли действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев.