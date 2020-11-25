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Травмированная Вяхирева пожелала сборной России по гандболу удачи на ЧЕ

Травмированная Вяхирева пожелала сборной России по гандболу удачи на ЧЕ
Другие / Гандбол 0

Гандболистка сборной России Анна Вяхирева выразила слова благодарности и поддержки сборной команде страны, собирающейся отправляться на матчи чемпионата Европы.

«Просто хочу сказать всем спасибо за добрые слова. Порой от тебя ничего не зависит. Это спорт, так случается. Желаю удачи нашей команде на чемпионате! Пусть и у телевизора, я с вами!» — написала Вяхирева в своём «инстаграме».

Вяхирева получила травму спины, выступая за ГК «Ростов-Дон» в матче Лиги чемпионов с румынским «Бухарестом» 19 ноября.

Чемпионат Европы по гандболу—2020 состоится в Дании с 3 по 20 декабря. Соперниками российских гандболисток на групповой стадии станут сборные Швеции, Испании, Чехии. Действующим победителем турнира является команда Франции, выигравшая в финале у сборной России.

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