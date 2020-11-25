«Зима близко...» Каролина Севастьянова показала фото в облегающих брюках
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в облегающие брюки, позирует на фоне ёлок.
«Зима близко...» — подписала она фото.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
«Роскошная фигура», — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
«Божественная красота!» Подписчики отреагировали на фото Севастьяновой в купальнике
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