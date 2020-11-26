Вяльбе — о цели на сезон: мы все хотим золотую медаль чемпионата мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о готовности национальной команды к старту сезона.
«Сезон для всех сборных будет сложным. Многие начали тренироваться в командах с августа-сентября. В целом, судя по тому, как прошли контрольные старты, думаю, что сборная России подошла к первым стартам в нормальной боевой готовности. Я не жду сразу каких-то сверхрезультатов. Мне надо, что всё было стабильно, чтобы те, кто был на лидирующих позициях в прошлом году, и в этом сезоне смогли доказать, что это была не случайность. А те, кому было необходимо подобраться к топ-20, сделали это.
Цель, безусловно есть. Мы все хотим золотую медаль на чемпионате мира. Мы очень хотим, чтобы Саня Большунов подтвердил свой фееричный прошлогодний сезон. Это было бы выше всех похвал. К нему нет никаких вопросов. Главное, чтобы он не делал ничего сверх того, что даёт тренер. У Непряевой из года в год одна и та же проблема, не буду повторяться. Если она решит её на 100 %, то я уверена, что она может бороться за первое место в общем зачёте Кубка мира, имея преимущество над Йохауг в спринте», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».
Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 стартует в Руке (Финляндия) 27 ноября.
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