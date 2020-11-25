Вяльбе: в составе сборной по лыжным гонкам коронавирус перенесло процентов 40

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о случаях заражения коронавирусом в национальной сборной.



«Мы летом тренировались. Не хочу, чтобы кто-то спекулировал, что мы не смогли выехать на снег, ещё куда-то, в горы. Сейчас прежде всего понятно, что мы находимся в такой игре. Называю это лотереей, очень большой лотереей.



В каждой стране, которая принимает Кубок мира, есть правила, которые утверждены правительством. Мы все это понимаем. Если знаем, что тест стоит больше 200 евро, нам немножко странно. Вряд ли каждый житель Финляндии платит такие деньги. FIS не договорилась с организаторами по поводу тестов, а может, и не пыталась. Мы все запасы федерации истратим быстро — нам хватит максимум до Давоса. Больше у нас денег нет. В такой ситуации не только наша команда.



В основном составе коронавирусом у нас переболело процентов 40. У нас до сих пор не все врачи и массажисты в строю. Бородавко только два-три дня назад приехал в Финляндию. Не все переносили болезнь легко, в том числе спортсмены», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».



Ранее стало известно о положительных результатах тестов на коронавирус в составе сборной России по биатлону. Информацию подтвердил главный тренер национальной команды Валерий Польховский.

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