МОК начал разбирательство в отношении НОК Беларуси из-за нарушения прав спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал процедуру рассмотрения санкций в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.



Причиной такого решения стало большое количество тревожных сообщений, катающихся спортсменов и официальных лиц, имеющих отношение к спорту.



«МОК выражает серьезную озабоченность по поводу общей ситуации в спортивном сообществе Беларуси, — говорится в сообщении МОК.



Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что организация следит за тем, чтобы права белорусских спортсменов не нарушались по причине их политических взглядов.



Напомним, главой НОК Беларуси является действующий президент страны Александр Лукашенко, первым вице-президентом — старший сын Лукашенко Виктор.