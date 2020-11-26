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Россиянка Мешкова стала первой скалолазкой в истории, выигравшей два золота на одном ЧЕ

Россиянка Мешкова стала первой скалолазкой в истории, выигравшей два золота на одном ЧЕ
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Виктория Мешкова стала двукратной чемпионкой Европы по скалолазанию, одержав победу в дисциплине «трудность». Таким образом, она установила уникальное достижение, которое ранее никому не покорялось: Виктория стала двукратной чемпионкой, выиграв сразу две дисциплины на одном континентальном турнире. Два дня назад Мешкова оказалась сильнейшей в дисциплине «боулдеринг».

Второе место заняла чешская спортсменка Элишка Адамовска, третьей стала представительница Великобритании Молли Томпсон-Смит.

В мужском финале победил швейцарец Саша Леман, второе место досталось бельгийцу Николасу Коллину. Бронза у россиянина Дмитрия Факирьянова.

Примечательно, что российские скалолазы обновили рекорд национальной команды по количеству медалей, завоёванных на одном Чемпионате Европы. Ранее лучшим достижением были 7 наград, выигранных в 2006 году. Медаль Мешковой стала восьмой, а медаль Факирьянова – девятой.

Напомним, чемпионат Европы проходит в Москве и завершится 28 ноября.

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