Гражданство Ильи Черноусова на сайте FIS сменили на швейцарское

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи 2014 года Илья Черноусов официально стал считаться представителем Швейцарии. В его профиле на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS) российский флаг сменили на швейцарский.

33-летний россиянин подал заявку на переход в другую сборную, который в итоге одобрила FIS, ещё в мае. При этом за сборную России Черноусов не выступал с 2016 года.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Черноусов занял третье место в марафоне. Тогда россиянин уступил лишь соотечественникам Александру Легкову, завоевавшему золото, и Максиму Вылегжанину, ставшему серебряным призёром.

Черноусова со Швейцарией связывает супруга Селина Гаспарин. Швейцарская биатлонистка на Олимпиаде в Сочи завоевала серебряную медаль. У Гаспарин и Черноусова две дочери.