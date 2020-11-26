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Тренер Норвегии по лыжным гонкам заразился коронавирусом. Команда может сняться с этапа КМ

Тренер Норвегии по лыжным гонкам заразился коронавирусом. Команда может сняться с этапа КМ
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум сдал анализ на наличие в организме коронавирусной инфекции, который дал положительный результат. Об этом сообщает издание Nettavisen.

В настоящее время сборная Норвегии находится в финском Куусамо, где завтра, 27 ноября, начнётся очередной сезон Кубка мира по лыжным гонкам. Сообщается, что всю национальную команду, кроме трёх человек из персонала, которые приехали в Финляндию на машине, посадили на карантин.

Эйрик Мюр Носсум прошёл второй тест, в настоящий момент его результат неизвестен, норвежцы ожидают результата и итогового решения. Ранее сообщалось, что сборная, один из членов которой заразился коронавирусом, должна быть снята с этапа.

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