Чемпионка России по конному спорту в троеборье лишена победы из-за допинга у лошади
Всадница Евгения Овчинникова отстранена от выступлений до конца года и лишена золотой медали чемпионата России по конному спорту в троеборье, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.
В допинг-пробе лошади Орион, на которой выступала Евгения, был обнаружен запрещённый дексаметазон. Результаты Овчинниковой на чемпионате России и международном турнире Concours Complet International аннулированы, спортсменку обязали вернуть призы и денежные вознаграждения. Помимо этого всадница исключена из кандидатов в сборную команду России по конному спорту на 2020 год.
Победителем чемпионата России по конному спорту в троеборье 2020 года признан Андрей Митин, второе место занимает Олеся Косарева, третье — Анастасия Михайлова.
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