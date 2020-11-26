Чемпионка России по конному спорту в троеборье лишена победы из-за допинга у лошади

Всадница Евгения Овчинникова отстранена от выступлений до конца года и лишена золотой медали чемпионата России по конному спорту в троеборье, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

В допинг-пробе лошади Орион, на которой выступала Евгения, был обнаружен запрещённый дексаметазон. Результаты Овчинниковой на чемпионате России и международном турнире Concours Complet International аннулированы, спортсменку обязали вернуть призы и денежные вознаграждения. Помимо этого всадница исключена из кандидатов в сборную команду России по конному спорту на 2020 год.

Победителем чемпионата России по конному спорту в троеборье 2020 года признан Андрей Митин, второе место занимает Олеся Косарева, третье — Анастасия Михайлова.