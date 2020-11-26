Действующий чемпион Томашевский не сыграет в Суперфинале ЧР по шахматам
Действующий чемпион Евгений Томашевский пропустит Суперфинал чемпионата России по шахматам из-за семейных обстоятельств.
«У меня как у чемпиона России была возможность принять участие в Суперфинале чемпионата страны в Москве, и мне поступило официальное предложение от Федерации шахмат России. Я очень хотел сыграть в турнире и постараться защитить свой титул. Но в силу определённых семейных обстоятельств мне пришлось отказаться от участия», — приводит слова Томашевского «Р-Спорт».
Турнир запланирован на 15 и 16 декабря. Участие примут Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Пётр Свидлер, Никита Витюгов, Владислав Артемьев, Максим Матлаков, Даниил Дубов, Владимир Федосеев, Андрей Есипенко, Максим Чигаев, Алексей Гоганов и Михаил Антипов.
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