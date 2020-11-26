«Никто с таким ещё не сталкивался». Гендиректор ФГР — о регламенте ЧЕ-2020 по гандболу

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин рассказал о регламенте чемпионата Европы, который пройдёт с 3 по 20 декабря в Дании.

«У нас каждые три дня девчонки проходят тест на коронавирус, который отправляется организаторам. По сегодняшнему дню в связи с пандемией приняты жёсткие меры безопасности. Я такого регламента, который нам прислали организаторы, никогда не видел и не слышал. Думаю, никто с этим ещё не сталкивался. Сборная не будет пересекаться с другими командами нигде и никак. Как нам пояснили, у каждой сборной будет свой этаж, своя столовая. Даже с учётом выезда на игру, они будут проходить по коридору, который будет абсолютно пустой.



Думаю, что для спортсмена это очень тяжело. Человеку нужны прогулки, он не может всё время сидеть взаперти в гостиничном номере или в спортивном зале. Будем смотреть уже по ситуации, можно ли будет выйти на улицу. Понимаю, что организаторам тоже тяжело.



Игры практически без болельщиков? Любой спортсмен играет для зрителей, и не так важно, домашняя это игра или гостевая. Спортсмен кайфует от трибун, от поддержки. Даже если это не твои болельщики, всё равно создаётся особая атмосфера. Тяжело смотреть игры, когда нет атмосферы зала», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

На первом групповом этапе сборная России сыграет с командами Испании, Швеции и Чехии.