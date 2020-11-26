Гендиректор ФГР: на чемпионате Европы по гандболу в любом случае будем бороться за медали

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин поделился ожиданиями от выступления российских гандболисток на чемпионате Европы, который пройдёт с 3 по 20 декабря в Дании.

«У нас возникли определённые проблемы в плане подготовки к чемпионату Европы, мы это тоже не сбрасываем со счетов. Перед большими международными соревнованиями должны состояться две-три товарищеские игры, за счёт которых команда вкатывается в турнир. Тут нам придётся это делать с первой игры уже непосредственно на турнире.



Конечно, сказались три серьёзные потери в нашем составе из-за травм — Анна Сень, Анна Вяхирева и Елена Михайличенко. Анна Сень играет ключевую роль в обороне, Елена Михайличенко на сегодняшний день является основной нашей бьющей силой с задней линии. Ну и, естественно, Анна Вяхирева, которая умеет практически всё и там и там. В любом случае по нашему сегодняшнему составу считаю, что у нас коллектив достаточно боеспособный.



Думаю, что мы в любом случае будем бороться за медали, при сложившейся ситуации любая медаль однозначно будет хорошим результатом», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.